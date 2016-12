THE HAUNTED haben ihren bereits langjährigen Plattendeal mit Century Media Records verlängert.



Die Schweden planen die Veröffentlichung ihres neuen, noch unbetitelten Albums für Anfang 2017, aktuell sei man bereits im Vorproduktionsmodus, das neue Material des Nachfolgers zu "Exit Wounds" sei "wirklich hart und thrashing".



"Exit Wounds" wurde seinerzeit zusammen mit Produzent Tue Madsen in den dänischen "Antfarm Studios" (DARK TRANQUILLITY, HEAVEN SHALL BURN, SICK OF IT ALL) aufgenommen.