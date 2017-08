Die schwedischen Death/Thrash Metaller THE HAUNTED haben einen Videoclip zu ihrem Song "Preachers Of Death" produziert. Selbiger findet sich auf ihrem kommenden Album "Strength In Numbers", das schon am 25. August über Century Media erscheinen wird. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit dem britischen Produzenten Russ Russell [u.a. NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, THE EXPLOITED].