THE INTERSPHERE werden ihr neues Album voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 veröffentlichen.



Davor jedoch wird die Band im April 2017 ein paar ausgewählte Shows in heimeligen Clubs spielen, um dort neben alten Perlen auch schon ein paar neue Songs zu präsentieren.



21.04.17 Nürnberg, MUZ Club



22.04.17 Weinheim, Cafe Central



27.04.17 Berlin, Privatclub



28.04.17 Hamburg, Molotov



29.04.17 Köln, Artheater