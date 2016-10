Die aus Chicago stammende Sleaze-Kombo THE LAST VEGAS wird sich im kommenden November auf Europatour begeben und dabei auch in Deutschland vorbeigucken. Hier die Termine:



WED NOV 9 LONDON, UK @ UNDERWORLD CAMDEN

THUR NOV 10 YORK, UK @ FIBBERS

FRI NOV 11 HAFAN Y MOR, WALES @ HARD ROCK HELL FESTIVAL

SAT NOV 12 EVESHAM, UK @ IRON ROAD ROCKBAR

SUN NOV 13 NEWCASTLE, UK @ TRILLIANS

MON NOV 14 EDINBURGH, UK @ BANNERMANS

WED NOV 16 ROESELARE , BE @ DEVERLICHTE GEEST

THUR NOV 17 STUTTGART, DE @ KELLERCLUB

FRI NOV 18 REGENSBURG, DE @ AIRPORT OBERTRAUBLING

SAT NOV 19LICHTENFELS, DE @ PAUNCHY CATS

SUN NOV 20 MUNICH, DE @ GARAGE

TUE NOV 21 PRATTELN, DE @ Z7

WED NOV 23 ESSEN, DE @ TURROK

THUR NOV 24 BARBY, DE @ RAUTENKRANZ

FRI NOV 25 HAMBURG, DE @ LOGO

SUN NOV 26 FRANKFURT, DE @ DAS BETT

TUE NOV 29 BARCELONA, ES @ ROCKSOUND

WED NOV 30 MADRID, ES @ BOITE LIVE

THUR DEC 1 ZARGOZA, ES @ KING KONG

FRI DEC 2 VITORIA, ES @ HELLDORADO

SAT DEC 3 BILBAO, ES @ SANTANA 27

THUR DEC 8 , NAESTVED, DK @ KONGEBYRG

FRI DEC 9 ,TROLLHATTAN. SE @ BACKSTAGE ROCKBAR

SAT DEC 10 GAVLE, SE @ DIRTY HARRY ROCK BAR

SUN DEC 11 STOCKHOLM, SE @ DEBASER STRAND

more to come...