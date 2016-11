Die Damen und Herren von THE MURDER OF MY SWEET haben mit "Racing Heart" einen brandneuen Song vorgestellt. Die Nummer wird sich auf ihrem kommenden Album "Echoes Of The Aftermath", das am 27. Januar erscheinen soll, befinden.







01. Sleeping Giant

02. Personal Hell

03. Racing Heart

04. Cry Wolf

05. Echoes Of The Aftermath

06. Flatline

07. Loud As A Whisper

08. Shining After Dark

09. Ode To Everyone

10. Go On

11. In Risk Of Rain

12. Inside Outside