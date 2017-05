Angesichts der heutigen [19. Mai 2017] Veröffentlichung ihres neuen Albums "Amber Galactic" haben die u.a. um Mitglieder von ARCH ENEMY und SOILWORK versammelten THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA ein Video zu ihrem Song "Something Mysterious" ins Netz gestellt:















01. Midnight Flyer

02. Star Of Rio

03. Gemini

04. Sad State Of Affairs

05. Jennie

06. Domino

07. Josephine

08. Space Whisperer

09. Something Mysterious

10. Saturn In Velvet

11. Just Another Night [Bonustrack, Digi & Vinyl]

12. Fly Tonight [Never Rewind] [Japan-Bonustrack]