Die reformierten Doomster von THE OBSESSED aus Maryland werden ihr erstes Studio-Album seit mehr als zwanzig Jahren mit Namen "Sacred" am 07. April 2017 via Relapse Records in den Fachhandel bringen.

Als erste Single kann der Song "Razor Wire" hier gestreamt werden:







"Sacred"-Trackliste:



01. Sodden Jackal

02. Punk Crusher

03. Sacred

04. Haywire

05. Perseverance Of Futility

06. It's Only Money

07. Cold Blood

08. Stranger Things

09. Razor Wire

10. My Daughter My Son

11. Be The Night

12. Interlude

13. On So Long (Bonus)

14. Crossroader Blues (Bonus)



Das aktuelle THE OBSESSED-Line-Up umfasst Scott "Wino" Weinrich [u.a. SAINT VITUS, SPIRIT CARAVAN, THE HIDDEN HAND, SHRINEBUILDER], Basser Bruce Falkinburg, Drummer Brian Constantino und Gitarristin Sara "Seraphim" Claudius.