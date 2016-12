Die reformierten Doom Metlaller aus Washington, D.C. von THE OBSESSED haben ihre erste Aufnahme seit anno 1994 veröffentlicht.

Dabei handelt es sich allerdings "nur" um eine Neu-Aufnahme eines Uralttracks, namentlich "Sodden Jackal", aus dem Jahre 1983.

Allerdings werkeln THE OBSESSED unterdessen bereits an einem neuen Studio-Album, das 2017 via Relapse in den Handel kommen soll.



Das aktuelle Line-Up umfasst Mainman, Gitarrist und Sänger Scott "Wino" Weinrich [u.a. SAINT VITUS, SPIRIT CARAVAN, THE HIDDEN HAND, SHRINEBUILDER], Basser Bruce Falkinburg, Trommler Brian Constantino und Gitarristin Sara "Seraphim" Claudius [ex-ARMAGEDDON].