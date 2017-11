THE PROPHECY 23s "Live Mosh Action" Box Set wird am 8. Dezember 2017 bei Massacre Records erscheinen!



Nun hat die Band das 360° Virtual Reality Video zum Song "Brutal Thrash Maniacs (Live)" auf veröffentlicht.







THE PROPHECY 23 Live



02.12.2017 DE Bietigheim-Bissingen - 4D

30.12.2017 DE Weinheim - Café Central

13.01.2018 DE Neckarsulm - Gleis 3

09.02.2018 DE Ettenheim - Rockcafe Altdorf

10.02.2018 DE Offenburg - Kulturförderverein Stud

10.03.2018 DE Büßfeld - M:O:A M.I.S.E. Warm Up

17.03.2018 DE Lörrach - Altes Wasserwerk

07.04.2018 DE Heidelberg - halle02