THE PYRE ist die neue Band von ex-KING DIAMOND-Drummer Matt Thompson und ex-MONSTROSITY-Basser Ben Kuzay (ex-WYKKED WYTCH), Gitarrist Shaun Schwanke, Keyboarder Erik O'Reilly und Sänger Alec Harrah.



Die Band nimmt derzeit in Debütalbum auf, das Anfang 2018 erscheinen soll und hat bereits eine erste Single am Start, aufgenommen und gemixt von Gitarrist Schwanke im "Auditory Bliss Studio" in Oshkosh, Wisconsin: