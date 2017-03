Das internationale Metal-Projekt von THEM wird erstmals im Zuge der letztjährigen Veröffentlichung seines Debüts, "Sweet Hollow", live auf Tour gehen.

Das THEM-Line-Up umfasst folgende namhafte Musiker: Bassist Mike LePond [SYMPHONY X], Drummer Kevin Talley [SUFFOCATION], Gitarrist Markus "Ulle" Ullrich [LANFEAR, SEPTAGON], Gitarrist Markus Johansson [SYLENCER], Keyoarder Richie Seibel [LANFEAR] und Sänger Troy Norr "KK Fossor" [COLDSTEEL].



Hier gibt es ein Lyric-Video zu dem Song "Dead Of Night":







THEM live auf "Cemetery Tour 2017" und Festivalgigs 2017:



May 12 - DE - Live Music Hall, Mörlenbach-Weiher

May 13 - DE - MTS, Oldenburg

May 18 - DE - Bambi Galore, Hamburg

May 19 - DK - Heavy Agger Festival, Agger

May 20 - DE - Roxy, Flensburg

May 21 - NL - Little Devil, Tilburg

May 24 - PT - Club RCA, Lisbon

May 25 - ES - Sala Gruta 77, Madrid

May 26 - ES - Sala Paberse Matao, Valencia

May 27 - ES - C. C. Valdefierro, Zaragoza

May 28 - ES - Salamandra 2, Barcelona

Sep 29 - DE - Night of the Banging Heads V, Frankenthal

Sep 30 - DE - Harder Than Steel Festival, Dittigheim

Oct 01 - BE - De verlichte Geest, Roeselare

Oct 20 - AT - Mountains Of Madness, Innsbruck



Das THEM-Debüt, "Sweet Hollow", ein Konzeptalbum, wurde im September 2016 via Empire Records in den Handel gebracht.