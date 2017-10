Die Symphonic Metaller von THERION planen die Veröffentlichung einer Metal-Oper unter dem Namen "Beloved Antichrist" am 26. Januar 2018, die aus ganzen drei CDs mit einer Spielzeit von mehr als dreieinhalb Stunden bestehen soll und auf dem Werk "A Short Tale Of The Antichrist" von Vladimir Solovyov basiert.



In dem Opus sind insgesamt 29 unterschiedliche Rollen und Charaktere vertreten, weswegen nicht nur ein großer Chor, sondern auch 29 einzelne Sänger angeheuert wurden, u.a. Thomas Vikström, Lori Lewis und Chiara Malvestiti, die bereits auf vorherigen THERION-Alben mit von der Partie gewesen sind.



THERION planen derzeit auch eine Europatournee samt Gigs in Großbritannien, unterstützt von den russischen IMPERIAL AGE, NULL POSITIV aus Deutschland und den New Yorker Symphonic Metallern von MIDNIGHT ETERNAL.





THERION live w/ IMPERIAL AGE, NULL POSITIV und MIDNIGHT ETERNAL:



Feb. 01 - DE - Essen, Turock

Feb. 02 - NL - Amsterdam, Melkweg

Feb. 03 - UK - London, Islington Assembly Hall

Feb. 04 - UK - Manchester, Rebellion

Feb. 07 - UK - Aberdeen, The Assembly

Feb. 08 - UK - Glasgow, Audio

Feb. 09 - UK - Sheffield, Corporation

Feb. 10 - UK - Belfast, Limelight

Feb. 11 - IRE - Dublin, Tivoli

Feb. 13 - UK - Bristol, Bierkeller

Feb. 14 - UK - Birmingham, O2 Institute

Feb. 16 - FR - Paris, Trabendo

Feb. 20 - ES - Bilbao, Santana 27

Feb. 21 - PT - Oporto, Hard Club

Feb. 22 - Pt - Lisboa, Lisboa Oa Vivo

Feb. 23 - ES - Sevilla, Sala Custom

Feb. 24 - ES - Madrid, Sala But 2

Feb. 25 - ES - Barcelona, Razzmatazz 2

Mar. 01 - IT - Brescia, Circolo Colony

Mar. 02 - IT - Rome, Orion

Mar. 03 - IT - Bologna, Zona Roveri

Mar. 04 - SLO - Ljubljana, Kino Siska

Mar. 05 - HR - Zagreb, Tvornica

Mar. 06 - SRB - Belgrade, Dom Obladine

Mar. 08 - GR - Thessaloniki, Principal Club Theater

Mar. 09 - GR - Athens, Poraeus 117 Academy

Mar. 10 - BG - Sofia, Weekender Club

Mar. 11 - RO - Bucharest, Arenele Romane

Mar. 13 - HU - Budapest, Barba Negra

Mar. 14 - SK - Bratislava, Majestic Music Club

Mar. 15 - CZ - Praha, Meetfactory

Mar. 16 - PL - Wroclaw, A2

Mar. 17 - PL - Warsaw, Progresja

Mar. 18 - PL - Gdansk, B90

Mar. 20 - LT - Vilnius, Rock River Club

Mar. 21 - LV - Riga, Melna Piektdiena

Mar. 29 - DE - Bremen, Tivoli

Apr. 03 - DE - Munich, Backstage

Apr. 05 - DE - Jena, F Haus

Apr. 07 - NL - Tilburg, 013

Apr. 10 - ISR - Tel Aviv, [to be announced]