Liebhaberinnen und Liebhaber düsterer Raritäten, aufgepasst! Die US-amerikanische „Doom Country“-Formation THOSE POOR BASTARDS kommt im Frühjahr über den großen Teich, um euch die Messe bzw. die Leviten zu lesen. Wer sich unter „Doom Country“ wirklich nichts vorstellen kann oder will – die Coverversion des JOHNNY CASH-Klassikers „I Walk The Line“ klärt sofort, ob THOSE POOR BASTARDS einen Nerv bei euch treffen.







Hier die Tourdaten:



20.04.17 – @Roadburn Festival, Tilburg [NL]

21.04.17 – @The Underworld, Lodon [UK]

22.04.17 – @TBD, Kortrijk, [BE]

23.04.17 - @Indie, Duisburg [DE]

24.04.17 - @Oetinger Villa, Darmstadt [DE]

25.04.17 - @MUZ Club, Nürnburg [DE]

26.04.17 - @UT Connewitz, Leipzig [DE]

27.04.17 - @Loppen, Kopenhagen [DK]

28.04.17 - @Truckstop Alaska, Göteborg [SE]

29.04.17 - @Blitz, Oslo [NO]

30.04.17 - @Debaser Strand, Stockholm [SE]

01.05.17 - @Backarp Kulla, Eskjö [SE]

02.05.17 - @Bambi Galore, Hamburg [DE]

03.05.17 - @Cassiopeia, Berlin [DE]

04.05.17 - @DB‘s, Utrecht, [NL]

05.05.17 - @TBD, St. Petersburg [RU]

06.05.17 - @TBD, St. Petersburg [RU]



Weitere Infos zur Band gibt es unter anderem auf der Homepage der Band unter www.thosepoorbastards.com.