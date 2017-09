Die kanadischen Modern Thrasher THREAT SIGNAL haben mit "Exit The Matrix" einen brandneuen Song inklusive Lyric-Video vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album "Disconnect", das am 10. November über Agonia Records erscheinen soll.



01. Elimination Process

02. Nostalgia

03. Walking Alone

04. Exit The Matrix

05. Falling Apart

06. Aura

07. Betrayal

08. To Thine Own Self Be True

09. Dimensions

10. Terminal Madness

11. Eyes Sewn Shut