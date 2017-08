Die britischen Progressive Metaller von THRESHOLD werden ihr neues Album, "Legends Of The Shires", am 08. September 2017 via Nuclear Blast in den Handel bringen.



Das offizielle Video zu dem neuen Song "Small Dark Lines" kann hier in Augenschein genommen werden, Regie hat Sitcom Soldiers LTD geführt.

"Legends Of The Shires" ist das bereits elfte Studio-Werk von THRESHOLD und ihr erstes Doppelalbum. Außerdem ist das erste Mal seit 1996 wieder Glynn Morgan als Frontmann dabei.











"Legends Of The Shires"-Trackliste:



CD 01:



01. The Shire (Part 1) (2:03)

02. Small Dark Lines (5:24)

03. The Man Who Saw Through Time (11:51)

04. Trust The Process (8:44 )

05. Stars And Satellites (7:20)

06. On The Edge (5:20)



CD 02:



07. The Shire (Part 2) (5:24)

08. Snowblind (7:03)

09. Subliminal Freeways (4:51)

10. State Of Independence (3:37)

11. Superior Machine (5:01)

12. The Shire (Part 3) (1:22)

13. Lost In Translation (10:20)

14. Swallowed (3:54)