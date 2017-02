Die bayerischen Melodic Black Metaller von THULCANDRA werden gemeinsam mit NAILED TO OBSCURITY auf Tour gehen, hier die bestätigten Dates:



11.05. AT Wien - Escape

12.05. AT Graz - Explosiv

14.05. GER Weinheim - Cafè Central

15.05. GER München - Backstage Club

16.05. GER Berlin - Maze Club

17.05. GER Hamburg - Marx

18.05. GER Hannover - Lux

19.05. GER Erfurt - From Hell

20.05. GER Rheine - Hypothalamus