Die britischen Hard Rocker THUNDER werden am 10. Februar ein neues Album mit dem Titel "Rip It Up" via earMusic veröffentlichen. Artwork und Tracklist der Platte gibt es jetzt schon:



01. No One Gets Out Alive

02. Rip It Up

03. She Likes The Cocaine

04. Right From The Start

05. Shakedown

06. Heartbreak Hurricane

07. In Another Life

08. The Chosen One

09. The Enemy Inside

10. Tumbling Down

11. There's Always A Loser