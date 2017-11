Die britischen Rocker von THUNDER präsentieren hier ein Musikvideo zu ihrem neuen Song "Christmas Day".



THUNDER hatten zuletzt das Album "Rip it Up" veröffentlicht, gefolgt von einem Konzertfilm, "All You Can Eat", die beiden ihren Weg in die britischen Charts gefunden haben.



"Christmas Day" wird pünktlich vor Weihnachten digital erhältlich gemacht und zwar am 01. Dezember2017 via earMUSIC.





"Christmas Day"-Track liste:



01. Christmas Day

02. Love Walked In (2017 Version)

03. Low Life In High Places (Acoustic)

04. Heartbreak Hurricane (Acoustic)

05. Christmas Day (Live at RAK) (Bonus Track)