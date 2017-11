Erst im September letzten Jahres haben die jungen Trancecore-Newcomer TO THE RATS AND WOLVES ihr Zweitlingswerk »Dethroned« von den Leinen gelassen und sind mit ihren deutschen Kollegen von CALIBAN für zahlreiche Shows durch die europäischen Lande gepilgert.



Doch trotz eines gefüllten Terminkalenders versiegt die Inspiration des Sextetts aus Essen niemals und so arbeitet die Band bereits an ihrem dritten Studioalbum, das 2018 erscheinen soll.



Wer die Jungs mit ihrem aktuellen Set jedoch noch einmal live sehen möchte, bevor sie sich für eine Schaffenspause ins Studio zurückziehen, hat in den kommenden Wochen noch die Möglichkeit, TO THE RATS AND WOLVES gemeinsam mit ihren Labelkollegen ANY GIVEN DAY live und in Farbe auf den Bühnen von Deutschland und der Schweiz zu erleben - denn dort warten bereits die ersten exklusiven Überraschungen auf die loyalen Fans:



ANY GIVEN DAY vs. TO THE RATS AND WOLVES

30.11.17 Germany Frankfurt Das Bett

01.12.17 Germany Berlin Musik & Frieden

02.12.17 Germany Dresden Konk Club

03.12.17 Germany Hamburg Logo

06.12.17 Germany Karlsruhe Die Stadtmitte

07.12.17 Switzerland Zürich Dynamo Werk 21

08.12.17 Germany München Backstage

09.12.17 Germany Bochum Zeche

15.12.17 Germany Bremen Tower

16.12.17 Germany Osnabrueck Bastard Club

17.12.17 Germany Schweinfurt Stattbahnhof