Die Pop-Metalcore-Newcomer TO THE RATS AND WOLVES aus Essen haben ihre Interpretation des John Martin-Songs 'Anywhere For You' veröffentlicht.







Die Band kündigte vor kurzem an, CALIBAN und SUICIDE SILENCE auf ihrer Tour zu supporten.



Tourdaten:

01.12.2016 FR, Paris - Fleche d'Or

02.12.2016 FR, Toulouse - Connexion Cafe

03.12.2016 ES, Barcelona - Razzmatazz 2

04.12.2016 ES, Madrid - Sala Chango

06.12.2016 CH, Aarau - Kiff

07.12.2016 GER, München - Backstage Werk

08.12.2016 AT, Wien - Arena

09.12.2016 CZ, Prague - Rock Cafe

10.12.2016 GER, Dresden - Reithalle

11.12.2016 PL, Wcroclaw - Alibi Club

13.12.2016 GER, Frankfurt - Batschkapp

14.12.2016 BE, Antwerpen - Trix

15.12.2016 NL, Eindhoven - Dynamo

16.12.2016 GER, Hamburg - Markthalle

17.12.2016 GER, Münster - Skaters Palace

18.12.2016 GER, Karlsruhe - Knock Down Festival

20.12.2016 GER, Hannover - Musikcentrum

21.12.2016 GER, Köln - Live Music Hall

22.12.2016 GER, Berlin - C-Theater