The End Records hat TODAY IS THE DAY für ihr kommendes Studio-Album und seinen kompletten Backkatalog gesignt.



Die neue CD wird 2017 veröffentlicht, zeitgleich mit dem 25jährigen Jubiläum von TODAY IS THE DAY, die derzeit im Studio sind.

Aufgenommen wird im aktuellen Line-Up mit Frontmann/Gitarrist/Keyboarder Steve Austin, Basser Trevor Thomas und Douglas Andrae an den Drums, das Mastering übernimmt dann Maor Appelbaum [u.a. FAITH NO MORE].