Erst gestern [24. Februar] haben die um DANGER DANGER-Sänger Ted Poley und TRIXTER-Gitarrist Steve Brown ihr gleichnamiges Debüt veröffentlicht, da bieten die Rocker von TOKYO MOTOR FIST schon einen brandneuen Videoclip zu ihrem Song "Pickin' Up The Pieces":



















01. Pickin' Up The Pieces

02. Love Me Insane

03. Shameless

04. Love

05. Black And Blue

06. You're My Revolution

07. Don't Let Me Go

08. Put Me To Shame

09. Done To Me

10. Get You Off My Mind

11. Fallin' Apart