Die aus Memphis stammenden Hard Rocker TORA TORA haben einen Vertrag mit dem italienischen Label Frontiers Music abgeschlossen. Die Truppe wird dieses Jahr ein neues Album aufnehmen, das voraussichtlich Anfang 2019 erscheinen soll. Girtarrist Keith Douglas kommentiert:

"Als wir das erste Mal über ein neues TORA TORA-Projekt gesprochen haben, war die wichtigste Frage, wie das, nachdem wir das letzte Mal vor vielen Jahren zusammen geschrieben hatten, klingen sollte. Nach nur einem Tag der Zusammenarbeit war klar, dass wir genau dort weitermachen würden, wo wir vor so vielen Jahren aufgehört haben.



Wir haben bereits ein paar wirklich gute Songs geschrieben und viele coole weitere Ideen, die wir ausarbeiten müssen. Absolute kreative Freiheit zu haben ist dabei natürlich ein gewaltiger Bonus. Was die musikalische Richtung angeht machen wir also einfach das, was sich ergibt.



Ich kann Euch aber sagen, dass das, was wir bisher zustande gebracht haben, genauso hart rockt wie unser früheres Material und natürlich auch unsere Memphis-Wurzel durchscheinen lässt. Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem für uns sehr besonderen Album arbeiten können und wir freuen uns umso mehr über die Zusammenarbeit mit Frontiers. Bleibt dran!"