Die ostdeutschen Thrash Metaller TORMENTOR werden am 17. März ein neues Album mit dem Titel "Morbid Realization" veröffentlichen. Artwork und Tracklist des kommenden Albums sind bereits jetzt verfügbar:



01. Hope

02. Kill With No Excuse

03. Morbid Realization

04. Comprehension Failed

05. Burning Empire

06. Endless Emptiness

07. Forgotten

08. Lurks In The Dark

09. Walk Past Myself