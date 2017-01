Auch im Jahre 2016 hat das TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA (TSO), das Bandprojekt um Produzent/Komponist/Texter Paul O'Neill, mit seinen Touraktivitäten alle Rekorde gebrochen.

Die Band hat auf ihrer letztjährigen Wintertour unter dem Motto "The Ghosts Of Christmas Eve" mehr als 92.000 Tickets verkauft und damit mehr als 56,9 Millionen $ umgesetzt.



Vor Beginn besagter Wintertournee wurde via Atlantic Records/Rhino Entertainment "The Ghosts Of Christmas Eve" auf CD, Vinyl und als digitales Audioalbum veröffentlicht.



Das TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA ist in zwei separate Tour-Line-Ups aufgeteilt, bestehend jeweils aus einer kompletten Band mit gleich mehreren Leadsängern, um in der Vorweihnachtszeit in den USA möglichst oft möglichst vielen Städten spielen zu können, aktuell sind es 100 Gigs in 60 Städten gewesen.



Hier ein Eindruck der letztjährigen TSO-Shows: