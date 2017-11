Die reformierten NWOBHMler von TRESPASS haben ein Musikvideo zu dem Song "Momentum" veröffentlicht.

Der Track stammt vom kommenden TRESPASS-Comeback-Album, "Footprints In The Rock", das am 12. Januar 2018 via Mighty Music veröffentlicht wird.



TRESPASS anno 2017 sind:



Mark Sutcliffe - Guitar, Lead Vocals

Jason Roberts - Drums

Danny B - Bass

Joe Fawcett - Guitar