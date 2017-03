Am 07. April 2017 veröffentlichen die schwedischen Metaller TRIAL (swe) ihr neues Album "Motherless" über Metal Blade Records.



Hier kann die

erste Single,"Cold Comes The Night", vorab angehört werden und ein Blick auf das Album-Artwork von Costin Choireanu geworfen werden.



TRIAL (swe) sagen dazu: "'Motherless ist ein facettenreiches Werk aus vielen unterschiedlichen Elementen, aber dennoch zusammenhängend und die perfekte Widerspieglung dessen, was TRIAL (swe) ausmacht. Als erste Single haben wir "Cold Comes The Night" ausgesucht, einen wilden, schnellen Song, der die aggressive, geradlinige Seite der Scheibe reflektiert."



"Motherless"-Trackliste:



01. Motherless

02. In Empyrean Labour

03. Cold Comes The Night

04. Juxtaposed

05. Aligerous Architect

06. Birth

07. Embodiment

08. Rebirth





TRIAL (swe) sind:



Linus Johansson - Vocals

Alexander Ellström - Gitarre

Andreas Johnsson - Gitarre

Andréas Olsson - Bass

Martin Svensson - Drums