Die schwedischen Heavy Metaller von TRIAL melden sich bald mit ihrer neuen Scheibe "Motherless" erstmals via Metal Blade Records zurück auf der Bildfläche.

Zudem mussten die Schweden aus Rechtsgründen ihren Namen um ein "(swe)" erweitern, die Band erläutert: "Nach langem Schweigen bei harter Arbeit können wir endlich bekanntgeben, dass unser neues Album fertig ist. 'Motherless' erscheint im Frühjahr 2017 und wir sind sehr stolz auf das, was wir fertiggebracht haben. Wir können kaum erwarten, es mit Euch zu teilen!!

[Wir] mussten unser Logo ändern, auch weil wir uns weiterentwickelt haben und es an die neue Platte anpassen wollten. Das neue Logo sowie Artwork und Layout stammen von Costin Chioreanu, der uns schon für "Vessel" betreute. Der Schriftzug wird also von jetzt an "TRIAL (swe)" lauten, um uns von mehreren ähnlich benannten Acts abzugrenzen, womit wir ja nicht die ersten wären."

Der genaue Veröffentlichungstermin von"'Motherless" wird noch bekanntgeben.





TRIAL (swe) sind:



Linus Johansson - Vocals

Alexander Ellström - Gitarre

Andreas Johnsson - Gitarre

Andréas Olsson - Bass

Martin Svensson - Drums