Die schwedischen TRIBULATION werden ihr neues Album, "Down Below", am 26. Januar 2018 via Century Media Records in den Fachhandel bringen.



Vor Veröffentlichung des Nachfolgers zu "The Children Of The Night" von 2015 wird zunächst eine auf 1500 Exemplare limitierte 7''-EP namens "Lady Death" am 22. Dezember 2017 in die Regale gebracht, die als B-Seite auch noch den Track "Skärselden" aufbietet.



TRIBULATION werden im Rahmen der Veröffentlichung von "Down Below" als Support für ARCH ENEMY und WINTERSUN bzw. für INSOMNIUM auf Europatour gehen.



TRIBULATION ist:



Johannes Andersson - Vocals, Bass

Adam Zaars - Guitar

Jonathan Hultén - Guitar

Oscar Leander - Drums