Die Schweden von TRIBULATION werkeln am Nachfolger zu ihrem Erfolgsalbum "The Children Of The Night" von 2015 und vermelden zudem den Weggang von Drummer Jakob Ljungberg, der seit der "The Formulas Of Death"-LP im Line-Up gewesen ist.



Man hat sich allerdings einvernehmlich und in aller Freundschaft getrennt und TRIBULATION können auch bereits mit Oscar Leander [ex-DEATHSTARS] mit einem neuen Mann hinter den Kesseln aufwarten, der bei den Aufnahmen zum nächsten Album mitwirken wird, das Anfang 2017 veröffentlicht werden soll.





TRIBULATION – Live 2017:



TH 01.06.2017 Alvesta (Sweden) - Muskelrock Festival

FR 16.06.2017 Dessel (Belgium) - Graspop Metal Meeting

FR 07.07.2017 Idrætsvej (Denmark) - Metal Magic Festival

FR 25.08.2017 Siegen (Germany) - Jomsviking Open Air

TH 28.09.2017 Hultsfred (Sweden) - Mörkaste Småland Festzival

SA 07.10.2017 Hoogeveen (The Netherlands) - Graveland Festival



Der angekündigte Auftritt von TRIBULATION beim diesjährigen "Bang Your Head!!!"-Festival musste abgesagt werden.