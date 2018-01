Das neue Album "Down Below" der Death Metaller TRIBULATION wird am 26. Januar 2018 erscheinen. Die zweite Single "Lady Death" könnt ihr euch hier anhören:







Die Band wird außerdem ordentlich touren, hier die Daten:



ARCH ENEMY "Will To Power Tour 2018" w/ WINTERSUN, TRIBULATION & JINJER

12.01.2018 München (Germany) - Tonhalle / SOLD OUT!

13.01.2018 Stuttgart (Germany) - LKA Longhorn / SOLD OUT!

14.01.2018 Prague (Czech Republic) - Forum Karlin

15.01.2018 Zurich (Switzerland) - Komplex

17.01.2018 Milano (Italy) - Alcatraz

18.01.2018 Lyon (France) - Transbordeur

19.01.2018 Barcelona (Spain) - Razzmatazz

20.01.2018 Madrid (Spain) - La Riviera

22.01.2018 Toulouse (France) - Le Bikini

23.01.2018 Paris (France) - Bataclan / SOLD OUT!

24.01.2018 Antwerp (Belgium) - Trix / SOLD OUT!

26.01.2018 Oberhausen (Germany) - Turbinenhalle

27.01.2018 Geiselwind (Germany) - Music Hall / Upgrade!

28.01.2018 Tilburg (The Netherlands) - O13

29.01.2018 Hamburg (Germany) - Große Freiheit / SOLD OUT!

31.01.2018 Malmö (Sweden) - KB

01.02.2018 Oslo (Norway) - Rockefeller

02.02.2018 Stockholm (Sweden) - Arenan

03.02.2018 Gothenburg (Sweden) - Trädgarn / SOLD OUT!

05.02.2018 Berlin (Germany) - Huxleys

06.02.2018 Wiesbaden (Germany) - Schlachthof

07.02.2018 Saarbrücken (Germany) - Garage

09.02.2018 Glasgow (UK) - O2 ABC *

10.02.2018 Nottingham (UK) - Rock City *

11.02.2018 London (UK) - Koko * / SOLD OUT!

13.02.2018 Manchester (UK) - O2 Ritz *

14.02.2018 Bristol (UK) - O2 Academy *

* ohne JINJER



INSOMNIUM "Winter's Gate" European tour part 2 mit special guest TRIBULATION



15.03.2018 Tallinn (Estonia) - Tapper

16.03.2018 Riga (Latvia) - Melna Piektdiena

17.03.2018 Vilnius (Lithuania) - Rock River Club

18.03.2018 Warsaw (Poland) - Progresja

19.03.2018 Cracow (Poland) - Kwadrat

20.03.2018 Budapest (Hungary) - Dürer Kert

22.03.2018 Bucharest (Romania) - Quantic Club

23.03.2018 Sofia (Bulgaria) - Mixtape 5 Club

24.03.2018 Thessaloniki (Greece) - Principal Club

25.03.2018 Athens (Greece) - Piraeus 117 Academy

29.03.2018 Zagreb (Croatia) - Klub Mochvara

30.03.2018 Ljubljana (Slovenia) - Orto Bar

03.04.2018 Dornbirn (Austria) - Conrad Sohm

09.04.2018 Porto (Portugal) - Club Hard

10.04.2018 Lisbon (Portugal) - RCA



TRIBULATION live 2018:

18.05.2018 Buenos Aires (Argentina) - Uniclub / Festival Jedbangers

19.-20.05.2018 Mostazal (Chile) - Evil Confrontation Festival

29.6.-1.7.2018 Helsinki (Finland) - Tuska Open Air