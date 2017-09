Das schwedische Quartett von TRIBULATION ist im Studio, um den Nachfolger zu "The Children Of the Night" aus dem Jahre 2015 einzuspielen.



Die Drums sind bereits im "Soundtrade Studios" eingespielt worden, derzeit werkeln TRIBULATION im "Studio Cobra" an den Details zusammen mit Produzent Martin Ehrencrona und eine Veröffentlichung des bislang noch namenlosen Albums steht dann für Januar 2018 ins Haus.



Vor der LP-Veröffentlichung geben sich TRIBULATION zunächst noch die Ehre als Support für ARCH ENEMY auf deren "Will To Power"-Europatour, zusammen mit WINTERSUN und JINJER.