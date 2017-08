TRIPTYKON, die Band um ex-HELLHAMMER/ex-CELTIC FROST-Mainman Tom Gabriel Fischer, werden Ende dieses Monats ihre letzten Livekonzerte mit Drummer Norman Lonhard spielen.

Anschließend wird Lonhard sich von der Band in aller Freundschaft verabschieden, um "andere musikalische Wege in der Zukunft zu erkunden".



Von daher suchen TRIPTYKON einen neuen Schlagwerker, bevor das dritte Album in Angriff genommen werden kann und sind für alles offen: Wir setzen gewisse technische Fähigkeiten voraus, sind aber komplett offen in Bezug auf Alter oder weiblichen bzw. männlichen Bewerbern. Entscheidend ist für uns Einzigartigkeit, ein uneingeschränkter musikalischer Horizont, Kreativität, künstlerischer Mut, eine stabile und professionelle Persönlichkeit und ein Erscheinungsbild, das die Musik und den einzigartigen historischen Hintergrund der Gruppe reflektiert.

Interessenten wenden sich an: triptykonswitzerland@gmx.ch



TRIPTYKONs zweites Album, "Melana Chasmata", wurde via des bandeigenen Labels Prowling Death Records Ltd. im April 2014 veröffentlicht, vertrieben via Century Media Records.