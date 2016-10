TRIVIUM werden ihr Debüt-Album, "Ember To Inferno", am 02. Dezember 2016 via Cooking Vinyl als Re-Issue wieder erhältlich machen, auch als "Deluxe Edition" mit immerhin 13 zusätzlichen Tracks, die bisher nicht erhältlich gewesen sind.



"Ember To Inferno" wird in vier unterschiedlichen Versionen wohlfeil sein, wobei die "Deluxe Edition" die frühen Demos "Ruber" (a.k.a. "Red Demo"), "Caeruleus" (a.k.a. "Blue Demo") und "Flavus" (a.k.a. "Yellow Demo") umfassen wird.

Der Re-Release wird als Standard-CD, Standard-Vinyl-LP [als Doppel-Gatefold], "Deluxe CD" [mit neuem Artwork, plus 13 Bonustracks als Digipak] und als "Ember to Inferno: Ab Initio"-"Deluxe 5LP-Box" [mit fünf farbigen LPs, Poster, Schablone und ebenfalls den 13 Bonustracks über drei LPs verteilt] erhältich sein.



"Ember To Inferno"-Standard Edition-Trackliste:



01. Inception: The Bleeding Skies

02. Pillars Of Serpents

03. If I Could Collapse The Masses

04. Fugue (A Revelation)

05. Requiem

06. Ember To Inferno

07. Ashes

08. To Burn The Eye

09. Falling To Grey

10. My Hatred

11. When All Light Dies

12. A View Of Burning Empires



"Ember To Inferno: Ab Initio"-"Deluxe" mit folgenden Bonustracks:



"Ruber" [auf transparent rotem Vinyl]:



01. Pain

02. Thrust

03. Lake Of Fire



"Caeruleus" [auf transparent blauem Vinyl]:



04. To Burn The Eye

05. Requiem

06. Fugue

07. My Hatred

08. The Storm

09. Sworn

10. Demon



"Flavus" [auf transparent gelbem Vinyl]:



11. Like Light To The Flies

12. Blinding Tears Will Break The Skies

13. The Deceived