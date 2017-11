Die Modern Metaller von TRIVIUM werden im Frühjahr 2018 auf Headlinertournee durch Europa aufbrechen, um ihr aktuelles Album, "The Sin And The Sentence", zu promoten.

Mit von der Partie werden die Crossover-Thrash Metaller von POWER TRIP und VENOM PRISON sein, in Großbritannien sind auch noch CODE ORANGE mit dabei:



Mar. 11 - Cologne, Germany - Live Music Hall

Mar. 12 - Oberhausen, Germany - Turbinenhalle 2

Mar. 14 - Malmö, Sweden - KB

Mar. 15 - Stockholm, Sweden - Fryshuset Klubben

Mar. 16 - Oslo, Norway - Rockefeller

Mar. 17 - Norrköping, Sweden - Arbis

Mar. 19 - Helsinki, Finland - Cable Factory

Mar. 21 - Gothenburg, Sweden - Pustervik

Mar. 22 - Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

Mar. 23 - Berlin, Germany - Huxleys

Mar. 24 - Leipzig, Germany - Täubchenthal

Mar. 25 - Warsaw, Poland - Progresja

Mar. 27 - Prague, Czech Republic - Roxy

Mar. 28 - Bratislava, Slovakia - Majestic

Mar. 29 - Budapest, Hungary - Durer Kert

Mar. 30 - Vienna, Austria - Simm City

Apr. 01 - Zagreb, Croatia - Tvornica Kulture

Apr. 02 - Ljubljana, Slovenia - Kino Siska

Apr. 03 - Novara, Italy - Phenomenon

Apr. 04 - Zurich, Switzerland - Komplex

Apr. 06 - Bilbao, Spain - Sala Santana

Apr. 07 - Madrid, Spain - Teatro Barcelo

Apr. 08 - Barcelona, Spain - Sala Razzmatazz

Apr. 10 - Geneva, Switzerland – L'Usine

Apr. 11 - Munich, Germany - Tonhalle

Apr. 12 - Stuttgart, Germany - LKA-Longhorn

Apr. 13 - Paris, France - Bataclan

Apr. 15 - Antwerp, Belgium - Trix

Apr. 16 - Bristol, UK - O2 Academy

Apr. 17 - Birmingham, UK - O2 Academy

Apr. 19 - Glasgow, UK - O2 Academy

Apr. 20 - Manchester, UK - Academy

Apr. 21 - London, UK - O2 Academy Brixton