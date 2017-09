Hier gibt es zwei Webisoden mit "Behind-The-Scenes"-Einblicken in die Aufnahmen von "The Sin And The Sentence", dem kommenden Album der NWOAHMler bzw. Modern Metaller von TRIVIUM aus Florida.

Die neue Scheibe erscheint am 21. Oktober 2017 via Roadrunner, aufgenommen wurde zusammen mit Produzent Josh Wilbur (LAMB OF GOD, GOJIRA) in den "Hybrid Studios" im kalifornischen Santa Ana.



"The Sin And The Sentence" ist die erste Scheibe mit dem neuen TRIVIUM-Trommler Alex Bent und der Nachfolger zu "Silence In The Snow" von 2015.



"The Sin And The Sentence"-Trackliste:



01. The Sin And The Sentence

02. Beyond Oblivion

03. Other Worlds

04. The Heart From Your Hate

05. Betrayer

06. The Wretchedness Inside

07. Endless Night

08. Sever The Hand

09. Beauty In The Sorrow

10. The Revanchist

11. Thrown Into The Fire











So klingt die erste Singleauskopplung, "The Heart From Your Hate":