TROIKADON ist der Name einer von gleich drei Death Metal-Sängerlegenden angeführten neuen Band um Kam Lee (ex-MASSACRE, DEATH), Dave Ingram (ex-BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS) und Karl Willetts (MEMORIAM, ex-BOLT THROWER).

Mit von der Partie sind zudem Gitarrist Rogga Johansson (PAGANIZER, DOWN AMONG THE DEAD MEN), Jonny Pettersson (ASHCLOUD, WOMBBATH) am Bass und Drummer Travis Ruvo (CROPSY MANIAC, ECHELON, HELLFROST & FIRE).



Das Debüt dieser Old School-Death Metal-Supergruppe namens "Triumvirate Of Death" soll nächstes Jahr in die Läden gelangen, ein passendes Label dafür wird noch gesucht.