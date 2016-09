Die NWOBHM-Urgesteine TYGERS OF PAN TANG haben mit "Only For The Brave" einen neuen Videoclip veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem kommenden Album, das schlicht auf den Bandnamen hört und am 21. Oktober in den Handel kommen wird.







01. Only The Brave

02. Dust

03. Glad Rags

04. The Reason Why

05. Never Give In

06. Do It Again

07. I Got The Music In Me

08. Praying For A Miracle

09. Blood Red Sky

10. Angel In Disguise

11. The Devil You Know