Die Melodic Rocker TYKETTO haben mit "Scream" einen weiteren Song von ihrem kommenden Album "Reach" ins Netz gestellt. Die Platte selbst wird am 14. Oktober über Frontiers Music in den Handel kommen.







01. Reach

02. Big Money

03. Kick Like A Mule

04. Circle The Wagons

05. I Need It Now

06. Tearing Down The Sky

07. Letting Go

08. The Fastest Man Alive

09. Remember My Name

10. Sparks Will Fly

11. Scream

12. The Run