Die Hard Rocker TYKETTO haben mit "Kick Like A Mule" ein neues Video veröffentlicht. Der entsprechende Song stammt von ihrem aktuellen Album "Reach", das am 14. Oktober via Frontiers Music erschienen ist.







01. Reach

02. Big Money

03. Kick Like A Mule

04. Circle The Wagons

05. I Need It Now

06. Tearing Down The Sky

07. Letting Go

08. The Fastest Man Alive

09. Remember My Name

10. Sparks Will Fly

11. Scream

12. The Run