Der finnische Gitarrist Kasperi Heikkinen hat seinen Posten bei den von Udo Dirkschneider [Ex-ACCEPT] angeführten Bands U.D.O. und DIRKSCHNEIDER aus den oft zitierten "persönlichen Gründen" aufgegeben. U.D.O. meldeten sich zu dem Split wie folgt:

"Es gibt bei dieser Trennung absolut kein böses Blut. Die Band und vor allem Udo möchten sich bei Kasperi für seinen Einsatz und viele großartige Shows rund um den Globus bedanken. Wir wünschen dir nur das Beste, Kasperi!"

Kasperi Heikkinen selbst fügt hinzu:

"Ich möchte mich bei allen, insbesondere den Fans, für die vier fantastischen Jahre, die ich in der Band war, bedanken. Zudem wünsche ich der Band natürlich für die Zukunft alles Gute. Von nun an werde ich mich auf meine anderen musikalischen Projekte und weitere kreative Ventile konzentrieren. Zur rechten Zeit werdet Ihr mit Sicherheit wieder von mir hören. Stay metal and tsönk all the way!"