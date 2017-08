Die Hard Rock-Veteranen UFO haben ihr anstehendes Cover-Album auf den Namen "The Salentino Cuts" getauft. Die Platte wird u.a. Cover von ZZ TOP-, JOHN MELLENCAMP- und THE YARDBIRDS-Songs beinhalten und am 29. September in den Handel kommen.



01. Heartful Of Soul

02. Break On Through [To The Other Side]

03. River Of Deceit

04. The Pusher

05. Paper In Fire

06. Rock Candy

07. Mississippi Queen

08. Ain't No Sunshine

09. Honey-Bee

10. Too Rolling Stoned

11. Just Got Paid

12. It's My Life