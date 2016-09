Das UNDER THE BLACK SUN feilt weiter am Billing für die Jubiläumsausgabe 2017. Zuletzt wurden bereits CRYFEMAL, STREAMS OF BLOOD und HETROERTZEN bestätigt.



MONARQUE aus Kanada werden im kommenden Jahr die Bühne in den Wäldern am Rande von Berlin betreten. Damit sieht das bisherige Billing für das UNDER THE BLACK SUN 2017 wie folgt aus:



CRYFEMAL

DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT

HETROERTZEN

INFERNO

KULT

NOCTURNAL DEPRESSION

MONARQUE

STREAMS OF BLOOD

THE RUINS OF BEVERAST