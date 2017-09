Die schwedischen Death Metaller UNDER THE CHURCH werden im November 2017 ihr neues Album "Supernatural Punishment" via Pulverised Records veröffentlichen.







Tracklist:

1. The Stygian Horror

2. Supernatural Punishment

3. Ancient Ritual

4. Staircase To Hell

5. Vitalizing Funeral

6. The Death Of Innocence

7. Crypt Of Pelvises

8. Wretched Disfigurement

9. Silence Of The Shadows



Line-up:

Erik Qvick – drums

Lars Henriksson – bass

Erik Sahlström – vocals

Erik Wallin – guitars

Marcus Klack - guitars