UNRULY CHILD werden am 24. Februar ein neues Album mit dem Titel "Can't Go Home" veröffentlichen. Mit "The Only One" gibt es bereits einen ersten Song von der Platte zu hören.







01. The Only One

02. Four Eleven

03. Driving Into The Future

04. Get On Top

05. See If She Floats

06. She Can't Go Home

07. Point Of View

08. Ice Cold Sunshine

09. When Love Is Here

10. Sunlit Sky

11. Someday Somehow