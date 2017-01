VALLENFYRE, die britische Death Metal-Band um Gregor Mackintosh [PARADISE LOST], ist derzeit in den "GodCity"-Studio in Salem, Massachusetts mit den Aufnahmen zum Nachfolger zu "Splinters" von 2014 befasst, der auf den Namen "Fear Those Who Fear Him" hören wird und erstmalig in Triobesetzung eingespielt wird.



Neben Mackintosh (Vocals und Gitarre) und Hamish Glencross (Gitarre und Bass) ist auf der neuen Scheibe erstmals Drummer Waltteri Väyrynen mit von der Partie, die Produktion übernimmt erneut Kurt Ballou (CONVERGE, NAILS).





"Fear Those Who Fear Him"-Trackliste:



01. Born To Decay

02. Messiah

03. Degeneration

04. An Apathetic Grave

05. Nihilist

06. Amongst The Filth

07. The Merciless Tide

08. Dead World Breathes

09. Soldier Of Christ

10. Cursed From The Womb

11. Kill All Your Masters

12. Temple Of Rats



"Fear Those Who Fear Him" wird via Century Media Records im Sommer 2017 in den Handel gelangen.