Die Band um den PARADISE LOST Gitarristen Gregor Mackintosh VALLENFYRE haben einen weiteren Song aus ihrem Album "Fear Those Who Fear Him" als Lyric-Video veröffentlicht.



Das Album erscheint am 2.Juni 2017 über Century Media.







"Fear Those Who Fear Him" track list:

1. Born To Decay

2. Messiah

3. Degeneration

4. An Apathetic Grave

5. Nihilist

6. Amongst The Filth

7. Kill All Your Masters

8. The Merciless Tide

9. Dead World Breathes

10. Soldier Of Christ

11. Cursed From The Womb

12. Temple Of Rats



VALLENFYRE sind:

Greg Mackintosh - vocals / guitars

Hamish Glencross- guitars / bass

Walterri Väyrnen - drums

Sam Kelly-Wallace - guitar (LIVE)

Chris Casket - bass (LIVE)