"Nihilist", ein neuer Song von VALLENFYRE, der britischen Death Metal-Band um Gregor Mackintosh [PARADISE LOST] und Hamish Glencross [ex-MY DYING BRIDE], kann hier gestreamt werden.

Der Track stammt von VALLENFYREs mittlerweile drittem Album, "Fear Those Who Fear Him", das am 02. Juni 2017 via Century Media Records in den Läden stehen soll.

Produziert wurde "Fear Those Who Fear Him" erneut von Kurt Ballou [CONVERGE] in den "GodCity Studios" in Salem, Massachusetts, gemastert hat Brad Boatright [u.a. OBITUARY, BEASTMILK, YOB] von "Audiosiege Mastering" in Portland, Oregon und das Artwork stammt von Hal Rotter.



"Fear Those Who Fear Him"-Trackliste:



01. Born To Decay

02. Messiah

03. Degeneration

04. An Apathetic Grave

05. Nihilist

06. Amongst The Filth

07. The Merciless Tide

08. Dead World Breathes

09. Soldier Of Christ

10. Cursed From The Womb

11. Kill All Your Masters

12. Temple Of Rats