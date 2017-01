Die Schweinfurter Thrash Metaller VENDETTA werden ihr neues Album "The 5th" am 24. Februar über Massacre Records in die Regale bringen. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit V.O. Pulver in dessen "Little Creek Studio", wo auch schon DESTRUCTION und PRO PAIN gastierten. Artwork und Tracklist von "The 5th" sind ebenfalls bereits verfügbar:



01. Fragile

02. Let ‚er Rip

03. Deadly Sin

04. Agency Of Liberty

05. The Search

06. The Prophecy

07. Shame On You

08. Religion Is A Killer

09. Nevermind