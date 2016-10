Laut dem unterfränkischen Thrash Metal-Urgestein von VENDETTA ist ihre neue, bereits fünfte Scheibe mit dem sinnstiftenden Arbeitstitel "5th" bereits eingeprügelt. Aufgenommen wurde im "Little Creek Studio" in der Schweiz von und mit V.O. Pulver [u.a. GURD] und veröffentlicht werden soll Anfang 2017.



Die immer noch aktuelle Comeback-LP, "Feed The Extermination", wurde im Dezember 2011 via Massacre Records in den Handel gebracht.